В пачке 20 тетрадей, 7 в клетку, 13 в линейку, наудачу берут 3, найти: А) Вероятность того что токлько одна тетрадь будет в клетку Б) Хотя бы 1 тетрадь будет в клетку
Математика
В пачке 20 тетрадей, 7 в клетку, 13 в линейку, наудачу берут 3, найти: А) Вероятность того что токлько одна тетрадь будет в клетку Б) Хотя бы 1 тетрадь будет в клетку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) всего вариантов 2*2*2=8 подходящие варианты 3 1) когда первая из трех в клетку 2) когда вторая из трех в клетку 3) когда третья из трех в клетку => Р=3/8 Б) всего вариантов 2*2*2=8 неподходящий вариантов 1 1) все три тетради в линейку => Р=7/8
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