Пожалуйста с решением. Найти отношения 4,4 час к 1 час 6 мин
Математика
Пожалуйста с решением. Найти отношения 4,4 час к 1 час 6 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,4 ч = 4 ч 24 мин = 264 мин 1 ч 6мин = 66 мин 264 : 66 = 4 Следовательно, 4,4 ч относится к 1 ч 6 мин как 4 к 1: 4,4 ч : 1 ч 6 мин = 4 : 1 Или так: 4,4 ч = 4 24/60 ч 1 ч 6 мин = 1 6/60 ч 4 24/60 : 1 6/60 = 264/60 * 60/66 = 264/66 = 4 4 24/60 : 1 6/60 = 4 : 1
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