Имеется горизонтальная полоска бумаги размером 1×100 . Сколькими различными способами её можно заполнить натуральными числами от 1 до 100 без повторений так что бы любые два соседних числа отличались не более чем на один

Математика

Имеется горизонтальная полоска бумаги размером 1×100 . Сколькими различными способами её можно заполнить натуральными числами от 1 до 100 без повторений так что бы любые два соседних числа отличались не более чем на один

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