Имеется горизонтальная полоска бумаги размером 1×100 . Сколькими различными способами её можно заполнить натуральными числами от 1 до 100 без повторений так что бы любые два соседних числа отличались не более чем на один
Математика
Имеется горизонтальная полоска бумаги размером 1×100 . Сколькими различными способами её можно заполнить натуральными числами от 1 до 100 без повторений так что бы любые два соседних числа отличались не более чем на один
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимо, двумя способами: 1) от 1 до 100; 2) от 100 до 1.
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