Вычислите ускорение свободного падения, используя данные, полученные Галилеем
Физика
Вычислите ускорение свободного падения, используя данные, полученные Галилеем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
g = vк - vн / t g = 2h - vн*t / t^2 g = (vк^2 - vн^2)/ 2h g - ускорение свободного падения vк - конечная скорость тела vн - начальная скорость тела h - высота t - время
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