Четыре особенности характеризующие нашу Молдову

Окружающий мир
Четыре особенности характеризующие нашу Молдову
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На найди че надо))) Республика Молдова расположена в юго-восточной части Европы. Она почти целиком лежит в междуречье Днестра и Прута. Только небольшая часть ее - так называемое Приднестровье - расположена на левом берегу Днестра. Площадь республики 33,7 тыс. кв. км. Она граничит на западе с Румынией, на севере, востоке и юге – с Украиной. Столица – Кишинев. До 1940 большая часть территории нынешней Республики Молдова входила в состав исторической области Бессарабия, завоеванной в 16 в. турками, а в 1812 вошедшей в состав России. В 1918 была включена в состав Румынии. В 1940 Румыния уступила Бессарабию СССР. Бессарабия после некоторых изменений границ была преобразована в Молдавскую Советскую Социалистическую Республику (МССР), а последняя в мае 1990 – в Республику Молдова. 27 августа 1991 Молдавия провозгласила свою независимость. Молдавия – равнинно-холмистая страна. Ее средняя приподнятость над уровнем моря – 147 м. Самая высокая точка – г.Баланешты имеет отметку 429,5 м. Рельеф – очень изменчивый, что обусловлено резкими колебаниями высот на небольших расстояниях. Связано это с тем, что Молдавия расположена на различных геологических структурах: юго-западном крае Русской платформы, осадочных морских породах, глубоком Преддобруджском прогибе, склоне кристаллического массива Добруджи. Выделяется пять равнинных и четыре возвышенных района. Своеобразием отличаются «Кодры» – Центрально молдавская возвышенность, или низкогорье. Замечательный элемент рельефа - понижения в виде амфитеатров, образовавшиеся в рыхлых породах под воздействием длительных эрозионных и оползневых процессов. Крупных рек мало, но много мелких и средних. Лишь 8 рек – Днестр, Прут, Реут, Икель, Бык, Ботна, Ялпуг и Когильник – имеет длину более 100 км. Кроме Днестра и Прута все реки питаются за счет местного стока. Самая крупная – Днестр (в древности – Тирас) берет свое начало в Карпатах на высоте 759 м над уровнем моря. В 1954 г. На Днепре у г.Дубоссары была сооружена гидроэлектростанция и выше плотины образовалось большое водохранилище глубиной местами 14–18 м – «Дубоссарское море», представляющее собой самый крупный в республике водоем. В низовьях Днестра находится соединяющийся с ним большой пресный Кучурганский лиман. Прут, также начинающийся в Карпатах, на территории Молдавии имеет широкую выработанную долину с террасами и развитой поймой. Вода в реке – пресная, по старинным народным поверьям – целебная. В отличие от Днестра, Прут судоходен лишь на небольшом участке. В широкой пойме Прута южнее г.Кагула находится много озер. Внутренние реки Молдавии маловодны. Река Бык, на берегах которой расположен Кишинев, перегорожена плотиной. Возникшее водохранилище – «Кишиневское море» имеет площадь зеркала около 1000 га. Почвы очень плодородны, преобладают различные черноземы, которые распространены во всех степных и лесостепных районах республики. Если рассматривать почвы в процентном соотношении, то на черноземные почвы приходится 75% от всей почвы Молдовы, а на бурые, серые и лесные всего лишь 10%. На черноземах Северной Молдавии хорошо произрастают лучшие сорта озимой пшеницы, кукуруза, сахарная свекла, табак, яблоневые и грушевые сады. Возвышенности в центре республики покрыты бурыми лесными почвами, ниже их встречаются серые оподзоленные лесные почвы. Эти почвы, как бурые, так и серые, подходят для фруктовых деревьев и виноградной лозы. Еще одна группа почв – пойменные – используется для интенсивного садоводства и овощеводства. Природные условия отличаются большим разнообразием. Еще в 1848 г. географ К.И.Арсеньев писал, что Бесарабия представляет собой «чудное смешение сухих степей с плодоноснейшими пашнями, богатыми лугами и садами». Молдавия находится в двух природных зонах: лесостепной и степной. Однако естественная растительность сохранилась лишь отдельными пятнами, целинные степи распаханы еще в конце 19 в. В Кодрах произрастают грабово-дубовые леса, присутствует и бук. В Кодрах, находится и Лозово-Каприяновский заповедный лесной массив – один из крупнейших в республике. В поймах сохранились участки высокоствольных дубов, самая старая дубрава – в пойме Прута. В припрутских лесах встречаются и заросли дикого винограда. Водные ресурсы Молдовы являются частью бассейна Черного Моря. Основные реки – Днестр и Прут, и небольшая часть реки Дунай проходит по Югу Молдовы. Озёра маленькие, расположены в основном в долинах рек Прут и Днестр. В этих областях Молдова обладает самой плодородной почвой, что является сокровищем республики. В то же время Молдова обладает природными ресурсами строительных материалов, а именно : гранит, камень, известняк, глина, крупнозернистый песчаник. Климат Молдовы – умеренный. Средняя годовая температура – 8-10 выше нуля. (В январе 3-5 ниже нуля, в июле 20-25 выше нуля) Средний уровень осадков составляет 380 мм на юге, и 560 мм в центральной и северной части.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1)карбонат натрия взаимодействует с соляной кислотой, вычислите какую массу карбоната калия нужно взять для получения оксида углерода 4, объёмом 20...
Ответить
Алгебра
Sqrt[Sqrt[x+13]]=Sqrt[17-3Sqrt[x]] Как это решить? на фото это последний приме р в конце выходят ужасно большие и некрасивые цифры, но это у...
Ответить
Английский язык
Перевидите плиз 1 Sue feels nervous when she meets and talks to other people.2Bill's room isn't usually clean.Sometimes his clothes and things are ...
Ответить
Геометрия
Решите пож!!срочно нужнооо
Ответить
Беларуская мова
Движения словы падзялице для пераносу.Раздолле,мядзведь,мильен,Мар'яна
Ответить