Четыре особенности характеризующие нашу Молдову

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На найди че надо))) Республика Молдова расположена в юго-восточной части Европы. Она почти целиком лежит в междуречье Днестра и Прута. Только небольшая часть ее - так называемое Приднестровье - расположена на левом берегу Днестра. Площадь республики 33,7 тыс. кв. км. Она граничит на западе с Румынией, на севере, востоке и юге – с Украиной. Столица – Кишинев. До 1940 большая часть территории нынешней Республики Молдова входила в состав исторической области Бессарабия, завоеванной в 16 в. турками, а в 1812 вошедшей в состав России. В 1918 была включена в состав Румынии. В 1940 Румыния уступила Бессарабию СССР. Бессарабия после некоторых изменений границ была преобразована в Молдавскую Советскую Социалистическую Республику (МССР), а последняя в мае 1990 – в Республику Молдова. 27 августа 1991 Молдавия провозгласила свою независимость. Молдавия – равнинно-холмистая страна. Ее средняя приподнятость над уровнем моря – 147 м. Самая высокая точка – г.Баланешты имеет отметку 429,5 м. Рельеф – очень изменчивый, что обусловлено резкими колебаниями высот на небольших расстояниях. Связано это с тем, что Молдавия расположена на различных геологических структурах: юго-западном крае Русской платформы, осадочных морских породах, глубоком Преддобруджском прогибе, склоне кристаллического массива Добруджи. Выделяется пять равнинных и четыре возвышенных района. Своеобразием отличаются «Кодры» – Центрально молдавская возвышенность, или низкогорье. Замечательный элемент рельефа - понижения в виде амфитеатров, образовавшиеся в рыхлых породах под воздействием длительных эрозионных и оползневых процессов. Крупных рек мало, но много мелких и средних. Лишь 8 рек – Днестр, Прут, Реут, Икель, Бык, Ботна, Ялпуг и Когильник – имеет длину более 100 км. Кроме Днестра и Прута все реки питаются за счет местного стока. Самая крупная – Днестр (в древности – Тирас) берет свое начало в Карпатах на высоте 759 м над уровнем моря. В 1954 г. На Днепре у г.Дубоссары была сооружена гидроэлектростанция и выше плотины образовалось большое водохранилище глубиной местами 14–18 м – «Дубоссарское море», представляющее собой самый крупный в республике водоем. В низовьях Днестра находится соединяющийся с ним большой пресный Кучурганский лиман. Прут, также начинающийся в Карпатах, на территории Молдавии имеет широкую выработанную долину с террасами и развитой поймой. Вода в реке – пресная, по старинным народным поверьям – целебная. В отличие от Днестра, Прут судоходен лишь на небольшом участке. В широкой пойме Прута южнее г.Кагула находится много озер. Внутренние реки Молдавии маловодны. Река Бык, на берегах которой расположен Кишинев, перегорожена плотиной. Возникшее водохранилище – «Кишиневское море» имеет площадь зеркала около 1000 га. Почвы очень плодородны, преобладают различные черноземы, которые распространены во всех степных и лесостепных районах республики. Если рассматривать почвы в процентном соотношении, то на черноземные почвы приходится 75% от всей почвы Молдовы, а на бурые, серые и лесные всего лишь 10%. На черноземах Северной Молдавии хорошо произрастают лучшие сорта озимой пшеницы, кукуруза, сахарная свекла, табак, яблоневые и грушевые сады. Возвышенности в центре республики покрыты бурыми лесными почвами, ниже их встречаются серые оподзоленные лесные почвы. Эти почвы, как бурые, так и серые, подходят для фруктовых деревьев и виноградной лозы. Еще одна группа почв – пойменные – используется для интенсивного садоводства и овощеводства. Природные условия отличаются большим разнообразием. Еще в 1848 г. географ К.И.Арсеньев писал, что Бесарабия представляет собой «чудное смешение сухих степей с плодоноснейшими пашнями, богатыми лугами и садами». Молдавия находится в двух природных зонах: лесостепной и степной. Однако естественная растительность сохранилась лишь отдельными пятнами, целинные степи распаханы еще в конце 19 в. В Кодрах произрастают грабово-дубовые леса, присутствует и бук. В Кодрах, находится и Лозово-Каприяновский заповедный лесной массив – один из крупнейших в республике. В поймах сохранились участки высокоствольных дубов, самая старая дубрава – в пойме Прута. В припрутских лесах встречаются и заросли дикого винограда. Водные ресурсы Молдовы являются частью бассейна Черного Моря. Основные реки – Днестр и Прут, и небольшая часть реки Дунай проходит по Югу Молдовы. Озёра маленькие, расположены в основном в долинах рек Прут и Днестр. В этих областях Молдова обладает самой плодородной почвой, что является сокровищем республики. В то же время Молдова обладает природными ресурсами строительных материалов, а именно : гранит, камень, известняк, глина, крупнозернистый песчаник. Климат Молдовы – умеренный. Средняя годовая температура – 8-10 выше нуля. (В январе 3-5 ниже нуля, в июле 20-25 выше нуля) Средний уровень осадков составляет 380 мм на юге, и 560 мм в центральной и северной части.