Срочно По Истории 2 В Вопросы по истории 1.Индустриальная революция 2.Причины эмиграции в 19 веке 3.Детский труд в 19 веке 4.Причина быстрого развития науки и техники в 19 веке 5.Консерватизм ,основные черты Всё вроде
История
Срочно По Истории 2 В Вопросы по истории 1.Индустриальная революция 2.Причины эмиграции в 19 веке 3.Детский труд в 19 веке 4.Причина быстрого развития науки и техники в 19 веке 5.Консерватизм ,основные черты Всё вроде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 19 веке из-за войн люди в поисках работы и дома бежали в другие страны. Так как в 19 веке было много беспризорников, их собирали артелями и за еду и кров требовали работать на заводах. В 19 веке резко возросло количество заводов, состоялся переход от ручного производства к машинному. Вот так происходила индустриальная революция
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