Выполните разбор 7(пунктуационный) Под косыми лучами утреннего света все кажется ??ельефнее, выпуклее, ярче: и мостик через канаву, и деревья подножия которых еще затоплены тенью, а верхушки важно поблескивают румяные и яркие.

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Двоеточие потому, что во второй части сложного бессоюзного предложения объясняется то, о чем говорится в первой ( вставляем " а именно"). "Рельефнее, выпуклее, ярче" - это однородные члены предложения, которые произносятся с интонацией перечисления, на письме обозначенной запятыми. " И мостик, и деревья " - это однородные члены с повторяющимися союзами, поэтому перед вторым И - запятая. Перед союзом А в сложном предложении запятая ( деревья затоплены, верхушки поблескивают - основы). " Подножия которых..." - это придаточное предложение, поэтому перед "подножия" запятая. В конце повествовательного предложения стоит точка.