Соберите материал по теме "Древние люди на территории нашего региона".Напишите кр??ткую заметку для местной газеты. ПОМОГИТЕ, ПРОШУ!
История
Соберите материал по теме "Древние люди на территории нашего региона".Напишите кр??ткую заметку для местной газеты. ПОМОГИТЕ, ПРОШУ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На территории нашего Отечества первобытный человек появился в период раннего палеолита – древнекаменного века (примерно 700 тыс. лет назад). За-селение шло с юга, о чем свидетельствуют археологические находки. Так, в районе Житомира и на Днестре найдены следы пребывания древних людей 500-300 тыс. лет назад. Древние люди занимались собирательством, охотой, рыболовством (присваивающее хозяй-ство), а позже – земледелием и скотоводством (производящее хозяйство).В эпоху бронзового века (III-II тыс. лет до н.э.) началась специализация производящего хо-зяйства.Применение металлических (медных, бронзовых, железных) орудий труда повысило произ-водительность всех видов хозяйственной. Усилился процесс имущественной дифференциации.деятельности людей.
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