Соберите материал по теме "Древние люди на территории нашего региона".Напишите кр??ткую заметку для местной газеты. ПОМОГИТЕ, ПРОШУ!

Гость: Гость:

На территории нашего Отечества первобытный человек появился в период раннего палеолита – древнекаменного века (примерно 700 тыс. лет назад). За-селение шло с юга, о чем свидетельствуют археологические находки. Так, в районе Житомира и на Днестре найдены следы пребывания древних людей 500-300 тыс. лет назад. Древние люди занимались собирательством, охотой, рыболовством (присваивающее хозяй-ство), а позже – земледелием и скотоводством (производящее хозяйство).В эпоху бронзового века (III-II тыс. лет до н.э.) началась специализация производящего хо-зяйства.Применение металлических (медных, бронзовых, железных) орудий труда повысило произ-водительность всех видов хозяйственной. Усилился процесс имущественной дифференциации.деятельности людей.