Что такое реэмиграция?

География
Что такое реэмиграция?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обратное возвращение эмигрантов на родину. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Имеется горизонтальная полоска бумаги размером 1×100 . Сколькими различными способами её можно заполнить натуральными числами от 1 до 100 без повто...
Ответить
История
Соберите материал по теме "Древние люди на территории нашего региона".Напишите кр??ткую заметку для местной газеты. ПОМОГИТЕ, ПРОШУ!
Ответить
Русский язык
Выполните разбор 7(пунктуационный) Под косыми лучами утреннего света все кажется ??ельефнее, выпуклее, ярче: и мостик через канаву, и деревья подно...
Ответить
Физика
Вычислите ускорение свободного падения, используя данные, полученные Галилеем
Ответить
История
Срочно По Истории 2 В Вопросы по истории 1.Индустриальная революция 2.Причины эмиграции в 19 веке 3.Детский труд в 19 веке 4.Причина быстрого разви...
Ответить