Наличие спорных территорий со странами-соседями россии

География
Наличие спорных территорий со странами-соседями россии
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Украина.Германия.Франция
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