В каких новых независимых государствах, образовавшихся после распада СССР, значи??ельна доля русского населения?
География
В каких новых независимых государствах, образовавшихся после распада СССР, значи??ельна доля русского населения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В новых независимых государствах после распада СССР доля русского населения значительна в: 1) Казахстане – 30% от общего населения; 2) Украине – 20% от общего населения; 3) Белоруссия, Молдавия и Киргизия – там по 13% русских от общего населения.
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