В каких новых независимых государствах, образовавшихся после распада СССР, значи??ельна доля русского населения?

География
В каких новых независимых государствах, образовавшихся после распада СССР, значи??ельна доля русского населения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В новых независимых государствах после распада СССР доля русского населения значительна в: 1)      Казахстане – 30% от общего населения; 2)      Украине – 20% от общего населения; 3)      Белоруссия, Молдавия и Киргизия – там по 13% русских от общего населения.  

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