В каких новых независимых государствах, образовавшихся после распада СССР, значи??ельна доля русского населения?

Гость: Гость:

В новых независимых государствах после распада СССР доля русского населения значительна в: 1) Казахстане – 30% от общего населения; 2) Украине – 20% от общего населения; 3) Белоруссия, Молдавия и Киргизия – там по 13% русских от общего населения.