Какой атрибут мужской одежды считался в XIX веке высшим признаком элегантности: цилиндр смокинг костюм "тройка" тросточка
История
Какой атрибут мужской одежды считался в XIX веке высшим признаком элегантности: цилиндр смокинг костюм "тройка" тросточка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цилиндр, конечно же.
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