Каковы могут быть причины миграции?
География
Каковы могут быть причины миграции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря кто мигрирует) ну может из-за неблагоприятной среды обитания
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