1) ||x|+2|=1 2) ||x|-3|=4 3) |5x+2|lt;=7 4) |3x-4|gt;=1
Алгебра
1) ||x|+2|=1 2) ||x|-3|=4 3) |5x+2|lt;=7 4) |3x-4|gt;=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 |x|+2=-1 U |X|+2=1 |x|=-3 нет решения U |x|=-1 нет решения 2 |x|-3=-4 U |x|-3=4 |x|=-1 нет решения U |x|=7⇒x=-7 U x=7 3 -7≤5x+2≤7 -7-2≤5x≤7-2 -9≤5x≤5 -9/5≤x≤5/5 -1,8≤x≤1 x∈[-1,8;1] 4 3x-4≤-1 U 3x-4≥1 3x≤3 U 3x≥5 x≤1 U x≥1 2/3 x∈(-∞;1] U [1 2/3;∞)
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