У чому полягаж стан теплової рівноваги?
Физика
У чому полягаж стан теплової рівноваги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тепловое равновесие-состояние термодинамической систем,в которое она самопроизвольно переходит через достаточно большой промежуток времени в условиях изоляции от окружающей среды. В состоянии термодинамического равновесия: -в системе прекращаются все необратимые процессы связанные с изменением энергии:теплопроводности,диффузии и др. -макроскопические параметры системы не меняются со времен
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