За якою формулою визначають кількість теплоти, передану тілу у ході нагрівання або виділену ним під час охолодження
Физика
За якою формулою визначають кількість теплоти, передану тілу у ході нагрівання або виділену ним під час охолодження
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t-t)Там t один t два
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