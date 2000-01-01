трава при сушке теряет 88% своей массы. сколько свежие травы надо спросить чтобы по??учить 240 килограмм сена? срочно
Математика
трава при сушке теряет 88% своей массы. сколько свежие травы надо спросить чтобы по??учить 240 килограмм сена? срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-88=12% 240*0,12=2000 кг
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