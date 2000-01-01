трава при сушке теряет 88% своей массы. сколько свежие травы надо спросить чтобы по??учить 240 килограмм сена? срочно

Математика

трава при сушке теряет 88% своей массы. сколько свежие травы надо спросить чтобы по??учить 240 килограмм сена? срочно

Автор: Гость