Какие бывают тыпы нервов ?

Биология
Какие бывают тыпы нервов ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гладкие,поперечнополостеные -сердечные и поперечнополостеые костные
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