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Які художні засоби вживають щедрівки
Українська література
Які художні засоби вживають щедрівки
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Епитети, метафора, рефрен або повтор, пестливи слова
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