Самолет вылетел из города Астрахань в 14:00 в город Владивосток время перелета 10:00 о??ределить время приземления.
География
Самолет вылетел из города Астрахань в 14:00 в город Владивосток время перелета 10:00 о??ределить время приземления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:00 утра по Владивосточному времени, 00:00 по Астраханскому
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