Самолет вылетел из города Астрахань в 14:00 в город Владивосток время перелета 10:00 о??ределить время приземления.

География

Самолет вылетел из города Астрахань в 14:00 в город Владивосток время перелета 10:00 о??ределить время приземления.

Автор: Гость