Обществознание,срочно пожалуйста помогите ,50 баллов !!!!!!!!!!! 3 задание ,исправить ??шибки
Обществознание
Обществознание,срочно пожалуйста помогите ,50 баллов !!!!!!!!!!! 3 задание ,исправить ??шибки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знание и познание Ощущение - субъективный образ предмета Материализм подчеркивает объективность Познание возможно не только с помощью ощущения, а и разума, и есть вещи, познание которых не привязано к ощущениям, они трансцендентны Правое полушарие воспринимает объект целиком, а левое разбирает его на составляющие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Самолет вылетел из города Астрахань в 14:00 в город Владивосток время перелета 10:00 о??ределить время приземления.
Русский язык
Помогите пожалуйсто нужно написать сочинение про свою маму 1) как зовут твою маму. 2) где она работает?3)за что ты ее любишь и ценишь 4) чем она за...