Обществознание,срочно пожалуйста помогите ,50 баллов !!!!!!!!!!! 3 задание ,исправить ??шибки

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Знание и познание Ощущение - субъективный образ предмета Материализм подчеркивает объективность Познание возможно не только с помощью ощущения, а и разума, и есть вещи, познание которых не привязано к ощущениям, они трансцендентны Правое полушарие воспринимает объект целиком, а левое разбирает его на составляющие