ПОМОГИТЕ ПРОШУ ! Как определить какие электроны у атома спаренные , а какие нет . Я ??росто не понимаю как расставлять точки вокруг атома , ну точки это типо электроны
Химия
ПОМОГИТЕ ПРОШУ ! Как определить какие электроны у атома спаренные , а какие нет . Я ??росто не понимаю как расставлять точки вокруг атома , ну точки это типо электроны
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