ПОМОГИТЕ ПРОШУ ! Как определить какие электроны у атома спаренные , а какие нет . Я ??росто не понимаю как расставлять точки вокруг атома , ну точки это типо электроны

Химия

ПОМОГИТЕ ПРОШУ ! Как определить какие электроны у атома спаренные , а какие нет . Я ??росто не понимаю как расставлять точки вокруг атома , ну точки это типо электроны

Автор: Гость