Помогите 437/380 перевести в не правильную дробь
Математика
Помогите 437/380 перевести в не правильную дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1целая три двадцатых.
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