Помогите плис ребят завтро физика а отценок нет !!!! стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 650градусов тепла опускают для закалки в сосуд содержаший 800г воды при температуре 15 градусов тепла какова удельная теплоёмк...

Физика

Помогите плис ребят завтро физика а отценок нет !!!! стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 650градусов тепла опускают для закалки в сосуд содержаший 800г воды при температуре 15 градусов тепла какова удельная теплоёмкость стали если вода нагрелась до 28 градусов

Автор: Гость