Помогите плис ребят завтро физика а отценок нет !!!! стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 650градусов тепла опускают для закалки в сосуд содержаший 800г воды при температуре 15 градусов тепла какова удельная теплоёмк...
Физика
Помогите плис ребят завтро физика а отценок нет !!!! стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 650градусов тепла опускают для закалки в сосуд содержаший 800г воды при температуре 15 градусов тепла какова удельная теплоёмкость стали если вода нагрелась до 28 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=Q2 m1c1(t3-t2)=m2c2(t1-t3) t1=650 t2=15 t3=28 из равенства m1c1(t3-t2)=m2c2(t1-t3) выражаем c2: c2=m1c1(28-15)m2(650-280)=468 Дж(кг°С) Ответ:468 Дж(кг°С) ------------- -дробная черта
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