Мама зарабатывает 760 евро в месяц.Сколько денег перечислялось ежемесячно на ее сч??т в банке , если из зарплаты удерживалось 2,8% страхования от безработицы (в целых евро) , не облагаемый налогом минимум составлял 144 евро и п...
Математика
Мама зарабатывает 760 евро в месяц.Сколько денег перечислялось ежемесячно на ее сч??т в банке , если из зарплаты удерживалось 2,8% страхования от безработицы (в целых евро) , не облагаемый налогом минимум составлял 144 евро и подоходный налог был равен 21%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ежемесячно 610 евро перечислялось в банк
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