Математика.только первый вариант 35 баллов!

Математика
Математика.только первый вариант 35 баллов!
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Гость:
Не понимаю в математике но первое задание 4
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