Назовите основные отличия подросткового возраста от других периодов жизни челов??ка

Гость: Гость:

Юношеский максимализм и склонность воспринимать все "в штыки", как смысложизненную проблему; резкие скачки настроения, сопровождающиеся метаниями из крайности в крайность; склонность принимать все близко к сердцу; уверенность в том, что всё знаешь лучше взрослых и вправе самостоятельно принимать любые решения; слепое следование моде без осмысления истинных ее сущностей; пофигизм; нигилизм - отрицание ценностей, присущих старшему поколению; способность чересчур критично относиться к своей внешности; желание полной свободы и независимости