А)корень из 2 на cos^2=sin(x-pi/2) б) отметить точки на промежутке от [-3п/2;-п]

Алгебра

А)корень из 2 на cos^2=sin(x-pi/2) б) отметить точки на промежутке от [-3п/2;-п]

Автор: Гость