А)корень из 2 на cos^2=sin(x-pi/2) б) отметить точки на промежутке от [-3п/2;-п]
Алгебра
А)корень из 2 на cos^2=sin(x-pi/2) б) отметить точки на промежутке от [-3п/2;-п]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√2cos²x+cosx=0 cosx(√2cosx+1)=0 cosx=0 x=π/2+πn,n∈z -3π/2≤π/2+πn≤-π -3≤1+2n≤-2 -4≤2n≤-3 -2≤n≤-1,5 n=-2⇒x=π/2-2π=-3π/2 √2cosx+1=0 cosx=-1/√2 x=-3π/4+2πk,k∈z U x=3π/4+2πt,t∈z -3π/2≤-3π/4+2πk≤-π -6≤-3+8k≤-4 -3≤8k≤-1 -3/8≤k≤-1/8 нет решения -3π/2≤3π/4+2πt≤-π -6≤3+8t≤-4 -9≤8t≤-7 -9/8≤t≤-7/8 t=-1⇒x=3π/4-2π=-5π/4
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