Запишите синонимичные данным фразеологизмам словосочетания в которых глагол является главным словом зуб на зуб
Русский язык
Запишите синонимичные данным фразеологизмам словосочетания в которых глагол является главным словом зуб на зуб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зуб на зуб не попадает - трястись в лихорадке. × Трястись (глагол, главное) в лихорадке (существительное, зависимое)
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