Написать рассказ про школьное мероприятие

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Написать рассказ про школьное мероприятие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашей школе очень много мероприятий. Одно из моих на мых любимых день учителя. в этот день все учителя выглядят по особенному и. Учебный день сокращен. И вообще этот праздник особенный!
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