Пожалуйста с решением. Найти отношения 385,7 км к 190 м
Математика
Пожалуйста с решением. Найти отношения 385,7 км к 190 м
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