Опишити эту картину пожалуйста

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Литература
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине "Богатыри" изображены три русских богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович - знаменитые герои народных былин. В центре картины изображён Илья Муромец, народный любимец, герой русских былин. Не всем известно, что Илья Муромец не сказочный персонаж, а реальное историческое лицо. Добрыня Никитич по народным преданиям был очень образованным и мужественным человеком.Добрыня изображён таким как и в былинах - величавым, с тонкими, благородными чертами лица, подчёркивающими его культурность, образованность, решительно вынимающий меч из ножен с готовностью бросится в бой , защищая свою родину. Алёша Попович по сравнению с товарищами молод и строен. Он изображён с луком и стрелами в руках, но прикреплённые к седлу гусли свидетельствуют о том, что он не только бесстрашный воин, но и гусляр, песенник, весельчак. В картине много таких деталей, которые характеризуют образы её персонажей.
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