На скільки збільшиться імпульс електрона після проходження ним прискорюючої різ??иці потенціалів U= 10^6 B, якщо його початкова швидкість дорівнювала нулю?

Гость: Гость:

Дано: U=1*10⁶ В _________ Δp - ? Начальный импульс равен нулю (po=0) Импульс электрона после прохождения поля: p = m*V здесь m=9,11*10⁻³¹ кг - масса электрона Δp = p-po = m*V-0=m*V Работа поля по перемещению электрона: A=e*U (здесь е=1,6*10⁻¹⁹ Кл - заряд электрона По закону сохранения энергии: A=Ek e*U=m*V²/2 V=√(2*e*U/m) И, наконец, Δp = m*√(2*e*U)/m)=√(2*e*U*m) Подставляя данные, получаем искомый ответ. Всё!