По прямолинейному участку дороги движутся два автомобиля навстречу друг другу со скоростями 108 и 90 км/ч соответственно. Записать уравнения движения и пос троить графики зависимости координаты и скорости от времени

Физика
По прямолинейному участку дороги движутся два автомобиля навстречу друг другу со скоростями 108 и 90 км/ч соответственно. Записать уравнения движения и пос троить графики зависимости координаты и скорости от времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108:9=12км/ч вот и все
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