По прямолинейному участку дороги движутся два автомобиля навстречу друг другу со скоростями 108 и 90 км/ч соответственно. Записать уравнения движения и пос троить графики зависимости координаты и скорости от времени

Физика

По прямолинейному участку дороги движутся два автомобиля навстречу друг другу со скоростями 108 и 90 км/ч соответственно. Записать уравнения движения и пос троить графики зависимости координаты и скорости от времени

Автор: Гость