Помогите пж Одна сторона прямоугольника на 3 см длиннее другой, а периметр прямоугольника равен 46 см. Вычислите длины сторон прямоугольника Х...длина одной стороны (см) Х+ длина другой стороны 2* ( + + + ), или 46 см... пе...

Математика

Помогите пж Одна сторона прямоугольника на 3 см длиннее другой, а периметр прямоугольника равен 46 см. Вычислите длины сторон прямоугольника Х...длина одной стороны (см) Х+ длина другой стороны 2* ( + + + ), или 46 см... периметр прямоугольника (см) 2* ( )=46 = = Х= см Х+3= +3= см

Автор: Гость