Помогите пж Одна сторона прямоугольника на 3 см длиннее другой, а периметр прямоугольника равен 46 см. Вычислите длины сторон прямоугольника Х...длина одной стороны (см) Х+ длина другой стороны 2* ( + + + ), или 46 см... пе...
Математика
Помогите пж Одна сторона прямоугольника на 3 см длиннее другой, а периметр прямоугольника равен 46 см. Вычислите длины сторон прямоугольника Х...длина одной стороны (см) Х+ длина другой стороны 2* ( + + + ), или 46 см... периметр прямоугольника (см) 2* ( )=46 = = Х= см Х+3= +3= см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+(x+3)=46 2x=46-3 x=43/2 x=21.5 21.5+3=24.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Литература