Почему гроза застает героев в постройке с изображением геены огненной? (Пьеса "Гроза")

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Роль грозы в пьесе «Гроза» сводится к тому, чтобы расшевелить людей, раструсить пространство. В жителях не осталось ничего человеческого. Гроза же, своей силой и энергией, должна проломить корку, сломать капкан, дать возможность новому проникнуть в город Калинов..