Сочинение что дает нам музыка
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Сочинение что дает нам музыка
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Гость:
Музыка дает нам восхищение, успокоение и гармонию. Отличная композиция мелодий приятно ласкает слух. Хочется выть от радости, слушая что-либо годное и приятное. Музыка, кстати, может быть отличным другом в трудные времена, успокаивая, и давая опеку. Восхищаясь, можно отбросить все проблемы и жизненные тревоги назад. А, если уж скучно и уныло на душе, музыка разрядит обстановку и поднимет настроение, делая своё дело. Через музыку, мы можем найти и понять смысл всего произведения, то, что хочет донести музыкант до слушателя.
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