Ленту длиной 40см разделили на 3 части. Большая часть в 3 раза длиннее средней, а кор??ткая часть на 23см меньше длинной. Найдите длину каждой части. Помогите пожалуйста решить задачу ответ 27см, 9см, 4см. А решение незнаю

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Пусть средняя часть = х см, тогда большая часть будет = 3х см. а короткая = (3х - 23) см. Так как длина ленты 40 см, то составим уравнение: 3х+х+3х-23=40, 7х=40+23, 7х=63, х=9. Итак, средняя часть = 9 см, тогда большая часть = 3*9=27 см, а короткая = 27-23=4 см. Проверка: 27+9+4=40