А) У Алёши Бори и Васи вместе 120 марок.У Алёши марок столько ,сколько у Бори и Васи в??есте .Сколько марок У Алёши . б) Коля и Миша вместе с папой поймали 24 карася.Папа поймал столько, сколько его сыновья вместе, а они пойма...
Математика
А) У Алёши Бори и Васи вместе 120 марок.У Алёши марок столько ,сколько у Бори и Васи в??есте .Сколько марок У Алёши . б) Коля и Миша вместе с папой поймали 24 карася.Папа поймал столько, сколько его сыновья вместе, а они поймали поровну. Сколько карасей поймал Коля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 30+30=60 60+60=120 У Алёшы 120 марок. б) 6+6=12 12+12=24 собрал папа 6 карасей поймал Коля.
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