А) У Алёши Бори и Васи вместе 120 марок.У Алёши марок столько ,сколько у Бори и Васи в??есте .Сколько марок У Алёши . б) Коля и Миша вместе с папой поймали 24 карася.Папа поймал столько, сколько его сыновья вместе, а они пойма...

Математика

А) У Алёши Бори и Васи вместе 120 марок.У Алёши марок столько ,сколько у Бори и Васи в??есте .Сколько марок У Алёши . б) Коля и Миша вместе с папой поймали 24 карася.Папа поймал столько, сколько его сыновья вместе, а они поймали поровну. Сколько карасей поймал Коля.

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