Почему "может быть" грамматическая основа?

Русский язык
Почему "может быть" грамматическая основа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее и сказуемое в предложении может выражаться по-разному, принимая порой непривычные формы. Поэтому следует разобрать подробнее понятие и примеры составляющих грамматическую основу членов предложения.
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