Значение Брюхоногих ПЛИЗ

Биология
Значение Брюхоногих ПЛИЗ
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Брюхоногие, или  гастроподы, или  улитки ( лат. Gastropoda от  др.-греч. γαστήρ « брюхо» и  πούς «нога») — самый многочисленный класс в составе типа  Mollusca, который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов[2]. Основным  признаком брюхоногих моллюсков является  торсия, то есть поворот внутренностного мешка на 180°. Кроме того, для большинства гастропод характерно наличие турбоспиральной раковины.Обитание[править |  править вики-текст] Первично гастроподы — обитатели моря, однако многие из них перешли к жизни в пресной воде и на суше. Небольшое число видов ведёт паразитический образ жизни.Можно отметить пресноводных улиток, пользующихся большой популярностью среди аквариумистов. Эти улитки являются украшением аквариума благодаря своему экзотическому виду.

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