Значение Брюхоногих ПЛИЗ
Биология
Значение Брюхоногих ПЛИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брюхоногие, или гастроподы, или улитки ( лат. Gastropoda от др.-греч. γαστήρ « брюхо» и πούς «нога») — самый многочисленный класс в составе типа Mollusca, который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов[2]. Основным признаком брюхоногих моллюсков является торсия, то есть поворот внутренностного мешка на 180°. Кроме того, для большинства гастропод характерно наличие турбоспиральной раковины.Обитание[править | править вики-текст] Первично гастроподы — обитатели моря, однако многие из них перешли к жизни в пресной воде и на суше. Небольшое число видов ведёт паразитический образ жизни.Можно отметить пресноводных улиток, пользующихся большой популярностью среди аквариумистов. Эти улитки являются украшением аквариума благодаря своему экзотическому виду.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Хозяйка рассчитывала за 1 1/6 ч приготовить обед и 2 2/5 ч потратить на стирку белья.Однако на всю работу у нее ушло на 3/4 ч больше.Сколько времен...
Другие предметы
На примере одного из известных кораблекрушений ( пассажирского корабля "Титаник" ?? 1911 г. или теплохода "Адмирал Нахимов" в 1986 г.) проанализиру...
Математика
Длина прямоугольника 75 миллиметров а ширина на 25 миллиметров меньше Найдите пери??етр прямоугольника и выразите в сантиметрах