На склад магазина в первый день поступило 236 кг картофеля, а во второй день - 248 кг. Весь картофель разложили в мешки по 4 кг в каждый. Сколько мешков понадобилось
Математика
На склад магазина в первый день поступило 236 кг картофеля, а во второй день - 248 кг. Весь картофель разложили в мешки по 4 кг в каждый. Сколько мешков понадобилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(236+248):4=121 и это чтобы удлинить ответ
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