На склад магазина в первый день поступило 236 кг картофеля, а во второй день - 248 кг. Весь картофель разложили в мешки по 4 кг в каждый. Сколько мешков понадобилось

Математика

На склад магазина в первый день поступило 236 кг картофеля, а во второй день - 248 кг. Весь картофель разложили в мешки по 4 кг в каждый. Сколько мешков понадобилось

Автор: Гость