На складе было 1000 кг подсолнечного масла в магазин отправили 3 бочки по 125 кг и 4 бочки по 115 кг сколько кг подсолнечного масла осталось на складе

Математика

На складе было 1000 кг подсолнечного масла в магазин отправили 3 бочки по 125 кг и 4 бочки по 115 кг сколько кг подсолнечного масла осталось на складе

Автор: Гость