Купили 0.8 кг колбасы и 0.3 кг сыра. За всю покупку заплатили 3.28 руб. Известно что 1кг колбасы дешевле 1кг сыра на 0.3 руб. Сколько стоит 1кг сыра

Математика

Купили 0.8 кг колбасы и 0.3 кг сыра. За всю покупку заплатили 3.28 руб. Известно что 1кг колбасы дешевле 1кг сыра на 0.3 руб. Сколько стоит 1кг сыра

Автор: Гость