Ребята помогите , не была на теме и не могу сделать ((( заранее спасибо за ответ

Гость: Гость:

Рассветает. Светлеет. Спится. Распахиваю. Повеяло. Дышится. Хочется. Отправиться. Волнуется. Бежим. Раздеваемся. Бросаемся. Нравится. Чувствую. Безличные глаголы обозначают:Явления природы: светает, холодает, смеркается,вьюжит. Физические или психические состояния живых существ:першит, лихорадит, взгрустнулось. Долженствование или желательность: следует,подобает, надлежит. Наличие или отсутствие чего-либо: хватает, недостает. В систему форм безличных глаголов входят:1. Инфинитив: смеркаться, знобить, хотеться. 2. Формы изъявительного наклонения: а). настоящего и будущего времени, омонимичные формам 3-го лица единственного числа: знобит, будет знобить,зазнобит; темнеет, будет темнеть, потемнеет; б). формы прошедшего времени, омонимичные формам единственного числа среднего рода: стемнело, зазнобило,лихорадило, взгрустнулось. 3. Формы сослагательного наклонения: подморозило бы,рассвело бы скорее.