Расшифруйте название посёлка , где масткрицы вышивают жемчугом и бисером н - 342+568-112•4 и- 221•2+123•3 ф- 603-140:70•214 р- (362+208)-50•4:20 о- 516+287-2•214 с- 390:130•332-700 296,375,175,560,811,462,375

Математика

Расшифруйте название посёлка , где масткрицы вышивают жемчугом и бисером н - 342+568-112•4 и- 221•2+123•3 ф- 603-140:70•214 р- (362+208)-50•4:20 о- 516+287-2•214 с- 390:130•332-700 296,375,175,560,811,462,375

Автор: Гость