Расшифруйте название посёлка , где масткрицы вышивают жемчугом и бисером н - 342+568-112•4 и- 221•2+123•3 ф- 603-140:70•214 р- (362+208)-50•4:20 о- 516+287-2•214 с- 390:130•332-700 296,375,175,560,811,462,375

Математика
Расшифруйте название посёлка , где масткрицы вышивают жемчугом и бисером н - 342+568-112•4 и- 221•2+123•3 ф- 603-140:70•214 р- (362+208)-50•4:20 о- 516+287-2•214 с- 390:130•332-700 296,375,175,560,811,462,375
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С 390:130•332-700=296 О 516+287-2*214=375 Ф 603-140/70*214=175 Р(362+208)-50*4/20=560 И 221*2+123*3=811 Н 342+568-112•4=462 О 516+287-2*214=375
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