Пожалуйста, помогите с алгеброй) Докажите, что значение выражения (а+2)а-(а+1)^2 не зависит от а.

Алгебра

Пожалуйста, помогите с алгеброй) Докажите, что значение выражения (а+2)а-(а+1)^2 не зависит от а.

Автор: Гость