Пожалуйста, помогите с алгеброй) Докажите, что значение выражения (а+2)а-(а+1)^2 не зависит от а.
Алгебра
Пожалуйста, помогите с алгеброй) Докажите, что значение выражения (а+2)а-(а+1)^2 не зависит от а.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+2)а-(а+1)²=а²+2а-а²-2а-1=-1(в ответе нет переменной а=>значение выражения не зависит от переменной)
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