Прямая речь определение
Русский язык
Прямая речь определение
Ответ(ы) на вопрос:
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Прямая речь - это личная речь какого-либо лица, приведенная дословно.
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