Масса шланга длиной 1м составляет 3 кг Какова масса двух таких шлангов длиной 13 метров каждый
Математика
Масса шланга длиной 1м составляет 3 кг Какова масса двух таких шлангов длиной 13 метров каждый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м -3кг. 13м - 3х13=39 13м- 39 кг 39х2 = 78 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь пола в зале прямоугольной формы 65 квадратных метров, длина зала 13 м. сколь??о метров плинтуса потребуется для обшивки пола по периметру?
Геометрия
На окружности с центром О отмечены точки А и В если угол АОВ =120 градусов, найдите у??ол ОАВ и угол ОВА( желательно с рисунком
Алгебра
Математика