В каких строках только формы слова? 1 город,пригород 2 газета, в газете 3 морское,морские 4 садовый, садовник

Русский язык

В каких строках только формы слова? 1 город,пригород 2 газета, в газете 3 морское,морские 4 садовый, садовник

Автор: Гость