В каких строках только формы слова? 1 город,пригород 2 газета, в газете 3 морское,морские 4 садовый, садовник

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В каких строках только формы слова? 1 город,пригород 2 газета, в газете 3 морское,морские 4 садовый, садовник
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Гость:
Морское-морские Газета-в газете
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